Vídeo: Surfista brasileiro é flagrado agredindo americana a socos em Bali

Surfista capixaba dá soco na cabeça de atleta americana em Bali pic.twitter.com/WuxokeFNh1 — Babilônia (@babiloniaam) April 6, 2023

O surfista brasileiro João Paulo Azevedo, conhecido como “JP Azevedo”, foi flagrado agredindo a surfista americana Sara Taylor a socos em uma praia em Bali, na Indonésia, nesta quarta-feira (5).

Na ocasião, a mulher estava surfando no local e teria esbarrado no amigo de JP ao pegarem a mesma onda. Por conta disso, JP partiu para cima dela inesperadamente e deu um soco na sua cabeça.

Sara se assustou e os dois começaram a discutir sem que houvesse nenhuma intervenção de outros surfistas que assistiam a tudo.

Após saírem da água, JP e Sara seguiram batendo boca e o brasileiro novamente desferiu uma série de socos em Sara. Uma amiga da surfista começou a gravar as agressões e gritou para que JP parasse e saísse dali, mas ela também foi agredida por ele assim que o homem percebeu que estava sendo filmado.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais de Sara e a surfista pediu ajuda para identificar JP. Os dois não se conheciam até então.

"Depois de dropar na minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça e depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por estar filmando ele. Isso é insano, alguém sabe quem são?", escreveu a surfista.

Assim que o vídeo se tornou público, JP se pronunciou e confessou as agressões, mas tentou se justificar dizendo que Sara tinha desrespeitado outros surfistas no mar e que tinha proferido xingamentos contra ele. O brasileiro também disse que ela chegou a jogar água no rosto dele.

"Foi super errado da minha parte, agi no impulso do momento, eu tenho consciência disso, fiquei super chateado com a minha atitude", disse JP.

Ao tomarem conhecimento das agressões, outros surfistas brasileiros se manifestaram e prestaram apoio à Sara, além de condenarem a atitude de JP.

“Peço desculpas que isso tenha acontecido com vocês! Espero que vocês estejam bem! Não se estresse com pessoas com esse tipo de energia. Eles não duram muito na vida, a vida vai voltar para eles. Mas o que a gente puder fazer para achar ele, nós iremos fazer. Deus te abençoe e fiquem bem", escreveu o campeão mundial Filipe Toledo em uma rede social.

João Paulo é natural de Vila Velha, no Espírito Santo, mas mora em Bali desde 2019.