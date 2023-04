Ricardo volta de toalha para Festa de Aline no BBB 23 para cantar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo não aguentou e decidiu voltar para a última Festa do Líder no BBB 23 (Globo). Depois de ter deixado a festa de Aline Wirley, o biomédico voltou de toalha para cantar na pista.

O brother já tinha ido embora do evento, mas retornou ao ouvir Charlie Brown Jr. Com isso, cantou "Ela vai voltar" ao lado de Amanda e Bruna Griphao.

A toalha não foi empecilho para o biomédico, que emendou mais uma canção com as sisters do Quarto Deserto.

No microfone do jardim, Ricardo cantou "Um Minuto Para o Fim do Mundo", do CPM 22, com Amanda. Em seguida, continuou a cantoria com a sister, Aline e Bruna.