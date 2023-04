Cezar brinca com bolsa em festa do BBB 23:

Na última Festa do Líder, o brother pegou uma bolsa de cachorrinho e disparou: "A namorada do Rocco".

Que o enfermeiro ama seu cachorro não é novidade para ninguém. No confinamento, o participante já chorou de saudade do cão e contou mais detalhes sobre ele para os brothers.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Festa do Líder desta quarta-feira (5) no BBB 23 (Globo) também fez Cezar lembrar de seu cachorro, Rocco.

