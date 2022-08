Varíola dos macacos: Ministério da Saúde recomenda a grávidas uso de máscaras

Além disso, o ministério aponta que as gestantes, imunossuprimidos e crianças menores de 8 anos, estão no grupo de risco para varíola dos macacos. Por isso, o diagnóstico dessas pessoas devem ser prioridade "visto que complicações oculares, encefalite e óbito são mais frequentes".

"As gestantes apresentam quadro clínico com características semelhantes às não gestantes, mas podem apresentar gravidade maior, sendo consideradas grupo de risco para evolução desfavorável", diz nota técnica elaborada pela pasta.

