Usuários do sistema Android receberão notificações sobre título de eleitor

A partir desta quarta-feira (27), milhões de brasileiras e brasileiros que utilizam o sistema Android nos celulares e tablets devem receber notificações com orientações fornecidas pela Justiça Eleitoral (JE) sobre como tirar e regularizar o título de eleitor. O Google, em mais uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enviará também mensagens sobre o prazo final de 4 de maio para que aqueles que desejam votar em 2022 façam o alistamento eleitoral.

Terá acesso aos diversos comunicados relacionados ao processo eleitoral quem utiliza o sistema operacional Android no país e permite que o aparelho digital receba notificações (pushs) do Google.

Segundo Luisa Phebo, gerente de parcerias de Busca do Google, ao acessar as notificações a partir dos dispositivos móveis, as eleitoras e os eleitores brasileiros poderão encontrar, de forma rápida e fácil, respostas fornecidas pelo TSE para dúvidas frequentes sobre prazos, documentos necessários e esclarecimentos gerais relacionados ao título de eleitor.

"Essa importante iniciativa faz parte de uma parceria já histórica com o TSE que visa conectar os brasileiros a conteúdos confiáveis e de fontes seguras sobre o processo eleitoral e ajudá-los a ficarem bem informados ao longo da sua jornada rumo às urnas", completa Luisa. Ainda de acordo com ela, as usuárias e os usuários do sistema iOS que têm app do Google instalado nos respectivos aparelhos também deverão receber as notificações da JE.

Parceria

Na semana passada, o Google lançou um painel de informações com respostas para as principais dúvidas na busca do site sobre o título de eleitor. As ações são fruto da parceria com o TSE, firmada em 2014 e reforçada em 2020 por meio do Programa de Enfrentamento à Desinformação.