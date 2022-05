Supremo define lista tríplice para indicação de novo ministro do TSE

A vaga no TSE foi aberta após o ministro Carlos Velloso Filho alegar problemas de saúde e pedir para deixar o cargo em março. Ele ficaria no posto até agosto de 2023 e seria responsável por questões envolvendo propaganda eleitoral durante as disputas deste ano. A ministra Cármen Lúcia assumiu a função.

O plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu, nesta quarta-feira (4) a lista tríplice de indicados para assumir uma vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A relação agora é enviada ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai escolher um dos três nomes.

