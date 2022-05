PSB desfilia vereador Camilo Cristófaro após áudio racista vazar na Câmara de SP

A situação aconteceu ontem (3) quando o vereador participava de uma sessão na Câmara Municipal de SP. A reunião aconteceu de forma presencial, mas alguns dos vereadores participaram de forma remota. Em certo momento, um áudio com a frase "Não lavaram a calçada, é coisa de preto, né?" vazou do microfone de Cristófaro.

Segundo ofício encaminhado para o presidente do diretório estadual, Jonas Donizette, Cristófaro informou que já havia pedido para sair do partido na última quinta-feira (28). Desta forma, o vereador foi desfiliado antes mesmo da Comissão de Ética do partido iniciar uma investigação.

O PSB de São Paulo desfiliou o vereador Camilo Cristófaro, nesta quarta-feira (4), após os membros do partido pedirem a punição do parlamentar depois de um áudio racista vazar durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo.

