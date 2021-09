Suposto lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Faria deve ser ouvido hoje na CPI da Covid

A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira (15), o advogado Marconny Albernaz de Faria, suspeito de ter atuado como lobista da Precisa Medicamentos na tentativa de venda da vacina Coxavin para o Ministério da Saúde. Ele apresentou atestado médico para não comparecer à Comissão no último dia 02, no entanto, o atestado acabou sendo anulado pelo próprio médico que o concedeu.

