Semana na Câmara terá discussão da PEC que aumenta Auxílio Brasil

A semana de votações no Congresso Nacional deve ser movimentada. Na Câmara, a expectativa é que os deputados analisem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e cria o voucher caminhoneiro, no valor de R$ 1 mil e um auxílio a taxistas. A PEC busca ainda ampliar o valor do auxílio gás de R$ 53 para R$ 120. A PEC foi aprovada na última semana pelo Senado.

Entra também na pauta dos deputados a medida provisória que regulamenta o teletrabalho e a revisão da Lei Pelé, que entre outros pontos, regulamenta profissões de professores de artes marciais e de ioga e reconhece o profissional da educação física como profissional de saúde.

Está prevista ainda que deputados e senadores analisam os vetos presidenciais. Atualmente, existe uma fila de 36 vetos aguardando votação dos parlamentares.

Entre eles, o veto do presidente Jair Bolsonaro a volta do despacho gratuito de bagagem em voos. Em sua justificativa, o presidente alegou que o trecho contraria o interesse público porque a não cobrança pode aumentar os preços das passagens.

Desde 2017 as companhias aéreas cobram pelas malas despachadas. Na época, as empresas alegavam que a cobrança iria permitir baratear as passagens, o que na prática não ocorreu.