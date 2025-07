Seguranças que mataram jovem espancado após suposto furto de chocolate viram réus

Antônio Cesar Bonfim Barros, Bryan Gustavo Teixeira, Luiz Roberto Costa Barbosa e Henrique Moreira Alves Pinheiro do Carmo viraram réus pela morte de Rodrigo da Silva Boschen, 22, que foi espancado após supostamente tentar furtar um chocolate do supermercado Muffato, no Paraná. O crime aconteceu no dia 19 de junho de 2025.

Antônio Cesar e Bryan Gustavo são seguranças do supermercado, enquanto Luiz Roberto era funcionário do hortifruti do mercado, e Henrique motociclista. A ação dos suspeitos foi registrada por câmeras de segurança.

Na ocasião, Rodrigo, que já era cliente do estabelecimento há um tempo, fazia compras no local. Sem usar cesta, o jovem segurou alguns produtos nas mãos e no bolso. Ao chegar no caixa, ele apalpou o corpo e informou que estava sem nada para pagar os produtos. Com isso, o jovem deixou os itens e saiu.

Porém, a funcionária percebeu que havia algo no bolso de Rodrigo. Com isso, ele foi seguido até a praça de alimentação pelo vigia Bryan Gustavo. O jovem tirou do bolso um chocolate e entregou na mão do funcionário. Em depoimento, Bryan afirmou que reagiu após o rapaz correr. "Ele virou de costas e correu. No que ele correu, eu corri atrás", disse.

Bryan deu um alerta pelo rádio, momento em que Luiz Roberto e Antonio Cesar começaram a correr atrás do jovem. Rodrigo conseguiu sair do supermercado, mas foi encurralado.

O motociclista Henrique afirmou em depoimento que segurou o jovem, momento em que Bryan (que nega as acusações) deu chutes nele e aplicou um golpe mata-leão. Rodrigo não resistiu e morreu, e teve seu corpo arrastado por Luiz, Antonio e Bryan para a rua e abandonado no local.