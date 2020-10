Ricardo Salles nega ter chamado Maia de 'Nhonho' e coloca culpa em hacker

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, tentou esclarecer nessa quinta-feira (29), a polêmica sobre ter chamado o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia de “Nhonho” em seu Twitter.

Salles diz que sua conta na rede social foi hackeada e que foi o responsável pela invasão quem escreveu a citação: "Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto a conta do Pres. da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião sempre mantive relação cordial”, afirmou.

Após a justificativa, a conta do ministro foi apagada. Valer relembrar que essa não é a primeira vez que Ricardo se envolve em confusões desse teor. Em outra situação, ele se refere ao ministro Luiz Ramos como “Maria fofoca”, também em comentário via rede social: “Ministro Luiz Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de #mariafofoca”.