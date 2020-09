Protocolo de saÃºde para eleiÃ§Ãµes municipais Ã© definido pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta terça-feira (08) o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020, que são medidas para evitar contaminação por Covid-19 nos eleitores e mesários durante o pleito, que está marcado para novembro.

De acordo com a Agência Brasil, o uso de máscaras e a higienização com álcool em gel antes e depois de votar serão obrigatórios. Além disso, as pessoas deverão levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação e a distância de 1 metro deverá ser mantida. Os mesários deverão trocar as máscaras de proteção a cada quatro horas, manter distância mínima de um metro entre os eleitores e os demais mesários, limpar as superfícies com álcool 70% e higienizar as mãos com álcool em gel constantemente.

As regras foram elaboradas em parceria com especialistas dos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, além de técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Devido à pandemia do coronavírus, o primeiro turno das eleições foi adiada para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. Os eleitores vão às urnas para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.