Policial penal atira no pé de entregador após recusar subir em apartamento; vídeo

Por Portal Do Holanda

30/08/2025 19h03 — em
Brasil



Valério dos Santos Júnior, entregador do iFood, foi baleado no pé por um policial penal identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini durante uma discussão em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na madruga deste sábado (30). O caso foi registrado em vídeo pela própria vítima, que flagrou o momento do disparo.

Segundo o entregador, a confusão começou quando ele pediu que o cliente descesse para retirar o pedido, recusando-se a subir até o apartamento. Nas imagens, o homem aparece questionando: “você não subir é uma parada”. Logo em seguida, Valério começa a relatar a situação e o policial atira contra o pé dele, dizendo: “então valeu, que isso é o [palavrão], me dá minha parada, tá me filmando por quê?”.

Ferido, o entregador pediu ajuda: “que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi”.

A vítima foi socorrida e o estado de saúde é considerado estável.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara) e a arma do agente foi apreendida para perícia. As investigações continuam.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que José Rodrigo da Silva Ferrarini é policial penal da ativa, mas destacou que o episódio aconteceu fora do exercício de suas funções. A Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia.

O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais e, no início da tarde deste sábado (30), entregadores se reuniram em protesto em frente ao condomínio onde ocorreu o caso.

