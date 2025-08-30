   Compartilhe este texto

Mãe é suspeita de envenenar próprio lanche e o do filho com chumbinho

Por Portal Do Holanda

30/08/2025 18h04 — em
Brasil


Hospital onde o menino está internado Foto: Reprodução/TV TEM

Uma mulher de 47 anos e o filho de 8 anos foram internados com suspeita de envenenamento por chumbinho  na noite de sexta-feira (29), em Valparaíso, em São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

A própria mulher é suspeita de ter adicionado o veneno no lanche consumido por ela e pelo filho. O episódio ocorreu justamente no dia do aniversário da mulher.

Segundo a polícia, após o ocorrido, a mulher teria avisado um parente que acionou a Polícia Militar e levou mãe e filho ao hospital.

O menino passou por lavagem estomacal e segue internado em estado estável na Santa Casa de Araçatuba. Já a mulher está internada na UTI do Hospital Estadual de Mirandópolis, com quadro considerado grave.

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do envenenamento e o caso é investigado como tentativa de homicídio.

 

Bastidores da Política
O poder político e seus crimes

