Mega-Sena sorteia mais de R$ 8 milhões; veja números





O concurso 2908 da Mega-Sena foi realizado, neste sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio ultrapassa os R$ 8 milhões.

Os números são 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.

A Caixa Econômica Federal divulgará em breve o rateio.