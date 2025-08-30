Mega-Sena sorteia mais de R$ 8 milhões; veja números
Por Portal Do Holanda
30/08/2025 19:56:34
30/08/2025 19h11 — em
Brasil
O concurso 2908 da Mega-Sena foi realizado, neste sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio ultrapassa os R$ 8 milhões.
Os números são 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.
A Caixa Econômica Federal divulgará em breve o rateio.
ASSUNTOS: Brasil