Timemania e mais: Veja resultado das loterias deste sábado

Por Portal Do Holanda

30/08/2025 19h22
Brasil


Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (30), cinco concursos com prêmio milionários. Confira abaixo. 

Concurso 281 da +Milionária: 03 - 05 – 29 - 18 - 19 - 43. Trevos 01 e 04. O prêmio é de R$ 150 milhões.

Concurso 1109 do Dia de Sorte: 03 - 06 - 11 - 15 - 19 - 28 - 29.O prêmio é de R$ 1.200.000,00. Mês 10 (Outubro).

Concurso 6814 da Quina: 12 - 36 - 38 - 42 - 80.

Concurso 2288 da Timemania: 02 - 05 - 17 - 20 - 32 - 34 - 59. O prêmio é de R$ 19,5 milhões. Time do Coração: 40 - Fluminense.

Concurso 2908 da Mega-Sena: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50. O prêmio ultrapassa os R$ 8 milhões.

 

