Perícia médica do INSS será retomada nesta quinta em mais de 150 agências

As perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão retomadas em 151 agências a partir desta quinta-feira (17). O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, Leonardo Rolim.

Os atendimentos no INSS retornaram no início da semana, no entanto, foram suspensos depois que médicos peritos decidiram não retomar as atividades alegando falta de segurança durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Folha de São Paulo, os atendimentos presenciais são de avaliação social, justificação administrativa ou social (caso em que a pessoa precisa levar um documento para comprovar tempo de serviço que não não está no cadastro oficial), reabilitação profissional, além da própria perícia médico, que é um dos atendimentos mais procurados. O segurado precisa marcar ou remarcar a perícia médica, acessando o portal covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece o serviço. Em caso positivo, é necessário remarcar o pedido pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.