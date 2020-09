Novo valor do auxílio emergencial é liberado nesta quinta; saiba mais

Os beneficiários do Bolsa Família, com NIS final 1, começam a receber as novas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 300 nesta quinta-feira (17). Se o benefício for maior que a nova parcela do auxílio, a pessoa pode escolher o que for mais vantajoso.

De acordo com o R7, saques e transferências para os nascidos em dezembro está liberado também nesta quinta. O saque pode ser feito nas agências da Caixa, nos caixas eletrônicos e lotéricas. A transferência dos valores, via aplicativo Caixa Tem, para outras contas também estará liberada para esse grupo.