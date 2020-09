PF intima Eduardo e Carlos Bolsonaro sobre atos antidemocráticos

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foram intimados pela Polícia Federal a deporem no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Eles são testemunhas no caso que tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do Estado de São Paulo.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras pela abertura do inquérito em abril deste ano, após manifestações que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do STF, pautas consideradas antidemocráticas e inconstitucionais.