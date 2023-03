Perícia confirma que namorado matou vereadora e depois cometeu suicídio

A perícia confirmou que a vereadora Yanny Brena Alencar foi morta pelo namorado Rickson Pinto Lucena, e em seguida ele cometeu suicídio. Os dois foram encontrados mortos, no dia 3 de março, um ao lado do outro na casa onde moravam no interior do Ceará.

A confirmação foi dada pela Perícia Forense (Pefoce) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. A conclusão é um feminicídio seguido de suicídio.

Durante as investigações, a Pefoce havia informado que Yanny estava com ferimentos no pescoço, no abdômen e teve as unhas quebradas, que indicam uma luta corporal. Próximo aos corpos, os peritos também encontraram um cabo de TV.

