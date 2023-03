Presidente de Câmara Municipal e namorado são achados mortos em casa

A vereadora Yanny Brena (PL), presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, e o namorado Rickson Pinto, foram achados mortos na manhã desta sexta-feira (3) na casa onde moravam, no interior do Ceará. A parlamentar não era vista desde quarta-feira (1º).

Yanny Brena foi eleita presidente da Câmara em novembro de 2022 e se manteria no cargo atá o final de 2024. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão.

Os corpos de Yanny e do namorado foram encontrados pela empregada doméstica que atuava na casa do casal, que logo comunicou às autoridades.

Os assessores da vereadora informaram que ela não presidiu a sessão de quinta-feira (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e estava sem contato com os colegas desde quarta-feira, conforme informação divulgada pela TV Verdes Mares.