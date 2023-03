Presidente de Câmara Municipal e namorado foram encontrados mortos de mãos dadas

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereadora Yanni Brena, e o namorado Rickson Pinto, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3), na casa onde viviam no interior do Ceará. A perícia já atua no local desde às 9h e as primeiras informações indicam que o casal morreu de mãos dadas.

De acordo com a TV Verdes Mares, a perícia encontrou cordas próximo de onde os corpos foram achados. A previsão é que o resultado da perícia seja divulgado em até 30 dias. A possibilidade de suicídio não foi descartada.

Os corpos foram encontrados pela empregada doméstica que atua na casa do casal, que logou acionou às autoridades.

A vereadora não tinha contato com os colegas desde quarta-feira (1º), segundo a sua assessoria.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias na cidade e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou as mortes.