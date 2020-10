Pai e madrasta são presos após criança de 4 anos cair de prédio

Uma criança de 4 anos caiu do 4º andar de um prédio, na madrugada desta segunda-feira (26). O pai e a madrasta da menina foram presos por abandono de incapaz. O caso aconteceu em Porto Velho, em Rondônia.

Segundo informações do Sistema Globo, o pai e a madrasta estavam com alguns amigos no outro bloco e deixaram a criança sozinha dormindo em casa. Quando eles retornaram, perceberam que a criança não estava na cama, em seguida, eles foram para a cozinha procurar pela menina, quando viram pela janela que ela estava caída no chão.

A vítima foi socorrida por populares e levada a uma unidade de saúde. Ainda de acordo com o site, ela fraturou o fêmur e o estado de saúde é considerado estável.

O pai e a madrasta foram presos em flagrante por abandono de incapaz e transferidos ao presídio estadual