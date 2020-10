Justiça analisa afastamento do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

O pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles do cargo será analisado nesta terça-feira (27), pela Justiça Federal do Distrito Federal.

De acordo com o site R7, o pedido foi solicitado pelo MPF (Ministério Público Federal). Segundo 16 procuradores, Salles estaria promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental, o que levou o grupo a entrar com ação no dia 6 de julho deste ano.

Salles nega as acusações feitas pelo MPF e diz que o pedido é uma "tentativa de interferir em políticas públicas".