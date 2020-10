Mais 5,4 milhões podem sacar parcelas do auxílio emergencial nesta terça

Os nascidos em dezembro poderão sacar nesta terça-feira (27) uma nova parcela do auxílio emergencial. Além disso, beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7 recebem a segunda parcela do auxílio emergencial extra, de R$ 300. O pagamento para o esse grupo segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0.

O valor será depositado na conta poupança digital e pode ser movimentado com compras online, para pagar contas de energia e água, entre outros pelo aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências poderão ser feitas posteriormente em agências, nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo. A transferência para outras contas também estará liberada.