Padre faz sexo com noivo 'várias vezes', celebra casamento e é afastado após áudio vazar

Um padre da Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária foi afastado das funções miniteriais após o vazamento de um áudio em que uma mulher expõe a traição do marido, quando ainda eram noivos, com o sacerdote. O caso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte.

No áudio, a mulher reclama que o padre Júlio fez sexo com seu noivo e ainda teve coragem de celebrar o casamento dos dois 10 dias depois.

O Arcebispo da cidade, Dom Jaime Vieira Rocha, "determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas" na instituição, "a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências", informou a arquidiocese em nota.

"Foi uma fraqueza. Nós confessamos e promotemos que não teria mais", diz o padre no áudio de uma conversa entre os três envolvidos. A mulher reclama que o padre fica dando investidas em seu marido, ele nega. O marido diz que o sacerdote fica lhe abraçando e o padre responde: "Abraço eu dou em todo mundo".

O padre admite que fez sexo com o homem "duas ou três vezes", mas o marido nega e afirma que foram "várias vezes" entre 2010 e 2012. "Foi uma grande fraqueza. E depois a gente foi confessar e nos tornamos amigos".

"Você, como um sacerdote, mantém relação sexual com um teoricamente fiel, sabendo que ele está noivo, prestes a casar, você quer que eu ache uma palavra mais amena que orgia?", provoca a mulher afirmando que o marido chegou a dormir na paróquia a convite do padre.