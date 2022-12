Pacientes internados com covid-19 podem ter sintomas persistentes

A perda muscular de pessoas que foram internadas por covid-19 pode estar associada a sintomas persistentes da doença.

Dificuldade para respirar, tosse que não cede, dores de cabeça, insônia e ansiedade são sintomas da chamada covid longa, e um estudo da Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo mostrou que esses problemas são mais frequentes em pacientes que foram internados por covid-19 e tiveram perda muscular.

Quanto maior a perda, maiores as chances da pessoa desenvolver a covid longa.

A pesquisa acompanhou 80 pacientes. Casos graves ou moderados que ficaram internados no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no ano de 2020, no período em que ainda não havia vacinas para todos. Os participantes foram acompanhados durante e após o período de hospitalização.

A perda de massa muscular costuma ser comum durante períodos prolongados de internação. Mas o estudo constatou que em pacientes por covid essa perda é mais acentuada a ponto de, em alguns casos, comprometer a mobilidade da pessoa.

Os pesquisadores mediram a força e a massa muscular dos pacientes em quatro momentos: assim que entraram no hospital, quando tiveram alta, dois meses e seis meses depois da alta.

Os pacientes que tiveram maior perda de massa muscular tiveram também maior prevalência de fadiga e de dor muscular. Seis meses depois da alta, o que perderam mais massa muscular enfrentavam dificuldade para recuperar a musculatura.

O estudo foi publicado no JAMA, o Journal of the American Medical Directors Association, uma das mais respeitadas publicações científicas na área de saúde.