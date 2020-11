Osmar Terra é diagnosticado com Covid-19 e inicia tratamento com cloroquina

O ex-ministro da Cidadania, deputado federal Osmar Terra, testou positivo para a Covid-19. O comunicado foi feito pelo próprio parlamentar em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (13). Ele também informou que não apresentou sintomas e está realizando tratamento em casa.

"Comunico aos que me seguem que testei positivo para covid-19. Estou bem e sem sintomas. Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas", escreveu.

Polêmico, Osmar Terra chegou a declarar em março que a quantidade de mortes pelo vírus no Brasil não ultrapassaria o número de mortes na época da pandemia da H1N1.