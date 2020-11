Flordelis diz em audiência que não mandou matar marido: 'Jamais faria isso'

A deputada federal Flordelis participou na tarde desta sexta-feira (13) de um audiência que tratava sobre a morte do pastor Anderson Carmo, marido dela, que teve a vida ceifada em junho de 2019.

Segundo apuração, a pastora e deputada é apontada como a mandante do crime. Durante a audiência de hoje, em que ela acabou levando bronca da juíza Neris dos Santos, por ter chegado atrasada, foram ouvidas apenas testemunhas de acusação; as de defesa serão interrogadas em outra data, para evitar a aglomeração no tribunal.

Para a imprensa, a deputada afirmou que não mandou matar o marido: "Jamais faria isso".

Um processo por quebra de decoro trâmite pela Câmara dos Deputados, em Brasília, onde o presidente Rodrigo Maia, já recebeu o processo pedindo a cassação do mandato de Flordelis.