Consumidores de todos o país vão pagar restabelecimento de energia no Amapá

Consumidores de todo o Brasil deverão pagar as despesas para a retomada do fornecimento de energia elétrica no Amapá. Os recursos serão destinados para contratação emergencial de usinas térmicas para restabelecimento do serviço no estado, que está sem energia desde a semana passada, após um incêndio na subestação Macapá.



O incidente causou o desligamento da linha de transmissão e das usinas que abastecem a região.



Os custos serão embutidos na conta de luz por meio do ESS (Encargo de Serviços do Sistema), que serve para manter a estabilidade do sistema elétrico. Essa conta será rateada entre os consumidores atendidos pelas distribuidoras, como os residenciais, e pelos que operam no chamado mercado livre, como indústrias.



O saldo dependerá da quantidade de energia, do tempo que esse acionamento será necessário e do custo do combustível que será usado pelas usinas. A medida está prevista na portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia na última sexta-feira (6).



Diante da situação de calamidade pública no Amapá, o governo federal deu aval para a Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, atuar no restabelecimento do serviço.