Ônibus que levava torcedores do Corinthians era irregular

No total, havia 43 passageiros, sendo que 36 ficaram feridos e sete morreram no local.

O ônibus que levava torcedores do Corinthians e que sofreu um acidente na madrugada deste domingo (20), causando sete mortes, estava irregular, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O veículo capotou em Belo Horizonte quando retornava para Taubaté, no interior paulista, após o jogo do time contra o Cruzeiro na capital mineira.

