Baile de advogados termina com barraco, troca de socos e cadeira voando

Em nota, a OAB Tocantins informou que o episódio foi contido rapidamente pela equipe de segurança do evento. Também esclareceu que analisará as imagens para identificar e avaliar possíveis punições aos envolvidos.

Na madrugada deste domingo (20), uma edição do Baile do Rubi, promovido pela OAB para os advogados de Tocantins, terminou em barraco em Palmas. Não foi informado o motivo da confusão.

