Noivo de 30 anos morre de covid-19 no dia do casamento

Bruno Silva, 30, morreu vítima de covid-19 no dia do casamento com Beatriz Miranda em Assis, em São Paulo. Os dois começaram a namorar na adolescência e estavam juntos há 11 anos e iria oficializar a união no último dia 17 de abril.

Em entrevista ao G1, Beatriz contou que todos contraíram a doença, mas apenas Bruno evolui para o quadro grave e precisou ser intubado. Ele ficou 10 dias internado e morreu no dia que se casaria.

"Ele foi para a UTI depois de 10 dias, porque a saturação estava abaixando. Conseguimos uma vaga, ele ficou uma semana e depois fez uma nova tomografia, que detectou que ele estava com 85% do pulmão comprometido, dois dias antes de falecer. Ele foi intubado na quinta-feira, dia 15, às 9h. Mesmo com a máscara VNI, ele não conseguia respirar, e faleceu no dia 17, sábado", conta a noiva.

Bruno não tinha comorbidade, mas ficou com o quadro grave sem conseguir falar sem dificuldade. “"Eu falava para ele: 'você não precisa ficar falando'. Na primeira vez que falamos com ele, ele já não conseguia falar, estava fraco e o pai dele até chorou de preocupado. Eu só mandava vídeos bons para ele e pedia para ele não responder e ele ficava respondendo por emoticon. Ele queria casar, dizia que queria casar. O Bruno falava, mas não saía a voz, a gente lia nos lábios dele a palavra 'medo'. Ele tinha muito medo e já não conseguia mais falar”.

Bruno e Beatriz são pais de Nicolas, de 7 anos, e Miguel, de 4 anos, e sonham em oficializar a união.

"A festa estava toda pronta, vestido já tinha mandado fazer, festa paga, buffet, estávamos planejando havia um ano. Alguns dias antes, cerca de 15 dias, chegamos em um acordo e decidimos adiar. Mas, como eu comecei a ter sintomas e tudo, aí a gente tirou o foco de conseguir uma nova data", explica Beatriz.

"Fizemos o pré-wedding e um vídeo com um depoimento um para o outro e eu fiquei emocionada com a empolgação dele com o casamento e ele falando o que esperava. A data foi escolhida no dia 17, porque no dia 18 completamos 11 anos e ele citou isso no vídeo até. Uma enfermeira da UTI do Regional me disse que ele não deixou tirar a aliança em momento algum”, contou Beatriz.

Beatriz precisou de uns dias para dar a notícia aos filhos. “Eu fui atrás de ajuda psicológica. Eu tento manter o Bruno sempre presente, dizendo que o papai está aqui. Eles já estavam conformados com a bisa ter ido para o céu, ter 'virado estrelinha' e eu não conseguia dar a notícia. Só depois de quatro dias eu consegui conversar e dizer que o papai 'virou estrelinha' e que ele estava aqui com a gente”, disse ela, contando que a avó morreu de covid-19 em fevereiro.