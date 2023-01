No 'BBB 23', Key Alves conta 'dar calcinhas usadas' de presente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falta pouco para a formação do segundo Paredão do BBB 23 (Globo). No quarto Fundo do Mar, Key Alves, Gustavo e outros brothers brincaram com a situação em que o casal trocou peças íntimas na última semana. Na ocasião eles estavam preocupados com uma eliminação.

A jogadora surpreendeu ao dizer que já presenteou outras pessoas com suas calcinhas.

Foi quando um brother perguntou se a calcinha dada por Key para Gustavo estava usada.

Geralmente eu dou usada, mas aqui dei uma lavadinha.