Bruna questiona Larissa se ela inda está no pódio da sister

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (29), enquanto se arrumavam no banheiro para a noite de formação do segundo paredão do BBB 23 (Globo), Bruna questionou Larissa sobre seu pódio.

Larissa responde que é 'óbvio' e disse que a atriz é muito 'ciumenta'.

Mais cedo, no Quarto Deserto, Bruna estava no quarto deserto falando sobre sua carreira de atriz, e contou qual foi o seu primeiro salário. De acordo com ela, o primeiro pagamento aconteceu aos 8 anos, hoje ela está com 23.

O papo começou quando alguns brothers perguntaram se ela ganha salario fixo. Bruna explicou que hoje ela não é contratada por nenhuma emissora, ela recebe conforme as obras que realiza.

"Cada um tem o seu [valor de recebimento]. Eu sou contratada por obra, meu primeiro salário foi tipo, R$ 800 reais por mês", contou.