Cezar, Domitila e Gabriel estão no segundo Paredão do BBB 23

Caso o cubo tivesse com X, eles deveriam entregar para o dummy. Se o cubo tivesse um ícone relacionado a um dos ambientes, o participante pontuava e colocava o cubo no respectivo local; se fosse repetido, mostrava aos concorrentes e devolvia para o laboratório.

No contragolpe, Cezar escolheu Gabriel: "Tadeu, eu vou puxar o Gabriel, seguindo o critério que estamos jogando aqui no coletivo, então a primeira opção é o Gabriel", disse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo Paredão do BBB 23 (Globo) está formado! Após eliminação de Marília, chegou a hora de Cezar, Domitila e Gabriel se enfrentarem na berlinda. Nesta semana, com o Líder mais poderoso que nunca. Cara de Sapato arrematou o Poder Curinga e, além de uma indicação, também pôde tirar MC Guimê, um dos mais votados pela casa do Paredão.

