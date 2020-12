Neta denuncia Flordelis após ser expulsa de casa pela deputada

Duas netas de Flordelis apresentaram novas denúncias contra a deputada após serem expulsas de casa por conta causa de uma confusão com outros membros da família.

As jovens são filhas de Carlos Ubiraci, filho adotado de Flordelis que está preso acusado de envolvimento na morte do pai, o pastor Anderson do Carmo. Raquel Silva e a irmã de 16 anos procuraram a polícia e contaram que foram vítimas de maus-tratos por parte da deputada enquanto moravam em uma casa nos fundos do terreno dela, em Pendotiba. Elas afirmaram ainda que Flordelis está descumprindo medidas judiciais que determinam que ela não pode ter contato com outros investigados no caso.

Em depoimento, a menor contou que ela, a mãe e a irmã moravam em uma residência independente no local e que em determinada situação acabou se desentendendo com a prima Lorraine, uma das investigadas pela morte de Anderson. Ao saber do problema, a pastora teria tomado partido de Lorraine e ordenado que ela deixasse o imóvel provocando um novo racha na família. A mãe e a irmã Raquel decidiram então sair com ela.

Ao saber da confusão, Ubiraci teria ficado bastante chateado e resolveu trocar de advogado. Segundo a filha, o primeiro era pago por Flor. A adolescente também contou a polícia que não era a única a ser maltratada na casa e contou um episódio em que a pastora humilhou uma das filhas afetivas.

Na ocasião, ela teria dito que a filha era desobediente e que se continuasse assim “aí sim teriam motivos para chamá-la de assassina”. Após a situação a jovem, que também é menor de idade, teria se mutilado e e escrito em um dos braços com uma lâmina: “Eu S. um lixo”.

A vítima foi levada para um hospital e de lá seguiu para um abrigo devido as denúncias. Flordelis afirma que a menina foi internada para tratar de problemas causados pelas mentiras e que nada tem a ver com maus-tratos. O advogado dela pediu para a adolescente seja ouvida, mas a juíza do caso ainda não decidiu sobre o assunto. As filhas de Ubiraci devem ser ouvidas novamente na audiência que está marcada para a próxima sexta-feira (11).