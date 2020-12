Pazuello diz que vacina do Butantan será comprada se tiver ‘demanda'

O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello se reuniu com governadores nesta terça-feira (8) e disse que se houver “demanda e preço” o governo comprará a vacina do Butantan contra covid-19.

A resposta foi dada após o governador de São Paulo, João Doria, questionar se o governo pretende comprar a CoronaVac. “Já respondi isso a todos os governadores. Quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá governador? Não sei como o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan é o maior fabricante de vacina do nosso país e é respeitado por isso. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver sua vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. [...] Volto a colocar para o senhor que o registro é obrigatório e havendo demanda, havendo preço, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra”, disse Pazuello.

A Coronavac ainda está na terceira fase de teste e não foi registrada pela Anvisa ainda. Mas o governo federal já liberou verba para outras vacinas nas mesmas condições atuais que a Coronavac.