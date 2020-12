Ministério da Saúde negocia compra de doses de vacina da Pfizer

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (07) que negocia compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech contra a covid-19. A vacina será aplicada em duas doses. "Os termos já estão bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana com a assinatura do memorando de intenção", disse a pasta.

Segundo o R7, a Pfizer já fechou negócio com vários países da América Latina e prevê iniciar a vacinação este mês ou no início de 2021, conforme o aval dos órgãos regulatórios locais. O Reino Unido já anunciou que vai vacinar a população a partir desta terça-feira (08).

O governo já investiu cerca de R$ 2 bilhões para receber e passar a produzir doses de vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca. Além disso, reservou R$ 2,5 bilhões para receber doses para 10% da população por meio do consórcio Covax Facility.