Aulas presenciais das universidades devem retornar em março, afirma MEC

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta segunda-feira (07) que as aulas presenciais das universidades públicas e privadas o Brasil devem ser retomadas no dia 1º de março de 2021.

De acordo com o site IG, o ministro deu um entrevista à CNN Brasil e falou que uma portaria seria publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União e que após uma conversa com reitores na semana passada, a pasta decidiu promover um "pequeno ajuste" nas orientações para a volta das aulas.

As universidades poderão adiar a retomada em dois cenários: o primeiro, em caso de "lockdown" por autoridades locais. Já o segundo é se os reitores avaliarem que há avanço no número de casos a ponto de colocar em risco a segurança de estudantes e professores. Os planos de retomada, os cursos e os campi que irão retornar, serão definidos pelos próprios reitores.