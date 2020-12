Primeiro caso de reinfecção por Covid-19 é confirmado no Rio de Janeiro

O primeiro caso de reinfecção por Covid-19 foi confirmado nesta segunda-feira (07), na cidade de Italva, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela prefeitura do município.

Conforme informações do R7, em um comunicado publicado nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Italva "reforça a necessidade do isolamento social e das medidas de proteção contra o coronavírus devido ao grande aumento do número de infectados", informou.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do RJ (SES-RJ), não há outros casos confirmados de reinfecção por Covid-19 no Estado. O órgão informou apenas que três casos suspeitos estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde com colaboração da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).