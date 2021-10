Mercado faz cliente pagar carne no caixa e depois voltar pra pegar produto no açougue

Nas redes sociais, há vários relatos de que essa prática é comum em diversas unidades do supermercado que ficam na periferia da capital, como os bairros Jardim Angela, Capão Redondo, Valo Velho, e MBoi Mirim, na zona sul da cidade, e que em unidades localizadas em bairros nobres, como na região da Paulista ou do Morumbi, isso não ocorre.

Uma rede de hipermercado em São Paulo tem causado constrangimento a alguns clientes que compram carne em suas unidades. O cliente depois de pesar a carne no açougue sai sem o produto, apenas com a etiqueta do preço, e retorna para buscar o produto após o pagamento no caixa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.