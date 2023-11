Mais de mil frangos morrem por causa de calor intenso

“Para nós, só tem isso de renda, porque o peixe não come com esse tempo quente, o peixe não cresce. Então, nós estamos em uma situação bem delicada”, afirmou Rosildo ao G1 Acre.

O produtor Rosildo Freitas, que cria frangos com o cunhado, contou que a temperatura no aviário chegou a 42°C.

Mais de mil frangos morreram em um aviário no Complexo Agroindustrial de Brasiléia, no Acre, por causa do calor intenso na região.

