Delegado dá 'tapão' no rosto de mulher durante discussão após acidente; vídeo

Delegado dá tapão em mulher durante discussão após acidente no Ceará pic.twitter.com/5yvlCsp13O — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 11, 2023

O delegado Paulo Ernesto Pereira Tavares foi filmado dando um "tapão" no rosto de uma mulher durante uma discussão após um acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (11), na cidade de Aurora, na região do Cariri, interior do Ceará.

Um vídeo mostra o momento da confusão. Nas imagens é possível ver que o carro do delegado invadiu uma residência e ficou preso na calçada. Um tumulto se formou no local e durante uma discussão com moradores, o homem dá um tapa no rosto de uma mulher.

O tio da mulher se aproximou para questioná-lo sobre a agressão, mas ele proferiu vários xingamentos à ele e à vítima. Vários policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) aparecem no local tentando apaziguar a situação, mas nenhum intervém após presenciarem a agressão contra a mulher.

Paulo Hernesto atuava como delegado nas cidades de Aurora e Barro. Após repercussão do vídeo, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais e disse que determinou o afastamento do delegado.

"Determinei o afastamento imediato dele das funções e submeti o caso à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD). Um processo disciplinar, inclusive, já foi aberto pelo órgão. O Governo do Estado do Ceará não admite esse tipo de comportamento, principalmente por parte de um agente de segurança, que tem por dever zelar pela segurança da nossa população", diz a publicação.