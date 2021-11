Lutador é preso após espancar com golpes de Muay Thai enteado de 5 anos

Na delegacia, ele foi indiciado por Tortura Qualificada, e afirma não saber o motivo do cometimento do crime.

Assim que a mulher chegou percebeu que o filho estava com vários hematomas e sangramentos na parte do rosto. Ela então acionou a polícia, momento em que o suspeito fugiu por uma área de mata, mas foi capturado.

Um lutador de 20 anos foi preso suspeito de espancar o próprio enteado, de 5 anos, com golpes de Muay Thai, em Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, na noite de segunda-feira (29).

