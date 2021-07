Justiça suspende vacinação prioritária contra Covid-19 de detentos

“A população privada de liberdade é mais jovem que a população em geral, assim a expectativa é que a vacinação avance a partir do mês de agosto, considerando a ampliação das faixas etárias elegíveis para a vacinação pelo PEI”, diz nota do governo estadual.

De acordo com a Agência Brasil, cerca de 56 mil presos foram vacinados seguindo o Plano Estadual de Imunização (PEI) e com a programação por faixa etária.

O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, nesta sexta-feira (23), a liminar que determinava a prioridade na vacinação contra a covid-19 em todo sistema carcerário paulista em até 15 dias. A decisão atende ao pedido da Procuradoria Geral do Estado.

