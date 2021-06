Justiça nega pedido de cela separada para serial killer Lázaro

De acordo com o G1, o pedido foi feito pela Defensoria Pública do DF para garantir a integridade física e psíquica do serial killer que é procurado há 14 dias pela morte de quatro pessoas da mesma família, em Ceilândia.

O pedido para que Lázaro Barbosa seja mantido em uma cela separada dos demais detentos, quando for preso, foi negado pela Justiça do Distrito Federal.

