Homem que matou 4 crianças em creche de Blumenau vai a júri popular

O homem que matou 4 crianças durante um ataque na creche Bom Pastor, em Blumenau (SC), vai a júri popular em agosto deste ano. O crime aconteceu no dia 5 de abril de 2023 e deixou outras cinco vítimas feridas.

Conforme a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, o julgamento está previsto para o dia 29 de agosto, com início às 8h. O caso está sob sigilo devido ao envolvimento de menores.

O sorteio dos jurados ocorrerá em 15 de julho. Serão sorteadas 25 pessoas, além de 15 suplentes. No dia do júri, antes do início da sessão, haverá um novo sorteio para definir o Conselho de Sentença, composto por sete jurados.

O réu foi denunciado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras que serão analisadas durante o julgamento no Tribunal do Júri são motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos.

Na época do crime, o acusado alegou à polícia que escolheu a creche para cometer o ataque porque crianças "correm devagar".