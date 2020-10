Homem é preso por vender partes de esqueletos em cemitérios

Um homem identificado como Luiz Silas dos Santos Brandão foi preso na quarta-feira (28), por vender ossos de cadáveres de um cemitério do Rio de Janeiro. As partes dos esqueletos eram usadas pelos compradores para rituais.

De acordo com apuração do Extra, o delegado Fábio Souza, responsável pela investigação, disse que Luiz foi flagrado com um crânio e dois ossos, no momento em que aguardava um suposto cliente.

As vendas eram sempre realizadas a noite, e comércio com as partes dos mortos começou a três anos, quando um outro homem, que presta serviço ao cemitério, ofereceu uma sociedade nos lucros. Cada crânio era vendido por R$ 300, e outros ossos, por R$ 100.

O suspeito vai responder por vilipêndio de cadáveres.