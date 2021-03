Grupo é investigado por oferta falsa de vacinas ao Ministério da Saúde

O nome do consórcio não foi informado. Ainda segundo a publicação, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Paracatu, em Minas Gerais, e Vila Velha, no Espírito Santo, a mando da Justiça do Distrito Federal.

De acordo com o G1, a investigação apontou, ao menos dois suspeitos que, por meio de duas empresas, apresentaram credenciais falsas e afirmaram ter exclusividade para a comercialização do lote de vacinas.

